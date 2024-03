Ángel Hernández, el colombiano número 41 que gana cupo a Juegos Olímpicos

“Un camino muy desafiante, un camino en el que el cuerpo ha sido el menos castigado con cada paso. Un sendero que no he dejado que me atormente y lo convencí a transformarse en un constante crecimiento. Una travesía donde decidí aprovechar al máximo ese incalculable amor que todos me dabais, gracias”, así compartió Ángel, a través de su cuenta de Instagram, su gran noticia, acompañada de un video en el que mostró momentos difíciles, de alegría y continuo trabajo en este ciclo olímpico. Le puede interesar: Colombia, en busca de acabar con el “historial negativo” ante Rumania

“Pero sobre todo, gracias a ti madre, por haber sido el ancla a la felicidad en su máxima expresión. Gracias maestra por seguir enseñándome en dónde enfocar la energía, recordarme día a día lo afortunado que soy y por no soltar mi mano cuando el camino se pone más complicado. Gracias a todos vosotros, por el apoyo, la confianza y la vibra. Gracias universo por todo lo vivido. Lo bueno y también lo malo. Por dejarme claro dónde reside realmente la riqueza. El logro es maravilloso pero el camino ha sido mejor aún. Lo logramos familia... París nos espera, vamos por esos Olímpicos”, agregó el deportista en su mensaje.

Si bien el representante colombiano obtuvo 51 puntos al participar en las cinco Copas Mundo, la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) tuvo como criterio la sumatoria de las dos mejores presentaciones de los deportistas elegibles para determinar el total de unidades para clasificación olímpica. Por tal motivo, como agregó el Comité Olímpico Colombiano, los puntos obtenidos en la competición de Coimbra, Portugal (17) y de Bakú, Azerbaiyán (17) le otorgaron el cupo a Ángel.

El campeón de los Juegos Bolivarianos en Valledupar-2022 y de los Panamericanos en Santiago-2023, ahora se preparará para realizar un buen papel en los Olímpicos, luego de ser noveno en los de Tokio-2021.