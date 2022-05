Ante el Tottenham hoy, Liverpool tiene un serio escollo

El Liverpool alcanzó el martes su clasificación a la final de la Champions League ante el Villarreal, y ahora se alista hoy para recibir al Tottenham del colombiano Dávinson Sánchez. Para el equipo de Jürgen Klopp este juego representa un gran escollo en su aspiración de conseguir el título en la Liga Premier de Inglaterra. El partido está programado para la 1:45 de la tarde en Anfield. Klopp describió el impacto que representa para Liverpool tener a Luis Díaz, una de las figuras en la clasificación para la final de la UEFA Champions League del 28 de mayo ante Real Madrid. “Tuvo un impacto real. Hay suficiente espacio en cada equipo para un jugador de clase mundial. Así es él y por eso estábamos desesperados por tenerlo. Somos felices por conseguirlo. Él hace toda la diferencia”, explicó el DT. Un pinchazo del Liverpool sería fatal puesto que escota al Manchester City a solo un punto y en esta instancia no se puede dar el lujo de ceder terreno. El Tottenham de Dávinson Sánchez está luchando para quedar en los puestos de Champions. Por eso saltará a cancha con la misión de al menos sumar un punto. Se espera que Luis Díaz y Dávinson Sánchez sean de la partida para que el público pueda ver un duelo de colombianos en Anfield.

Otros colombianos