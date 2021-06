Árbitros opinan de la actuación de Pitana en el duelo de Colombia vs. Brasil

Néstor Pitana fue tendencia en las redes sociales, pues el árbitro argentino estuvo involucrado en una jugada clave del partido entre Colombia y Brasil por la fase de grupo de la Copa América. Pitana, para muchos, debió parar el partido después, que en una jugada, el balón le pegara a él sin intención. El rebote le favoreció a un jugador de Brasil y de allí se gestionó el empate para los brasileños cuando transcurrían 77 minutos del segundo tiempo. El VAR tampoco anuló la jugada.

Ante esta situación, decidimos a preguntarles a varios árbitros de la ciudad sobre esta jugada, la misma que vio como Pitana tenia la intención de parar el juego, pero que segundos después, dio la orden de seguir las acciones.

“Fue gol, jugada válida. El balón no cambió de posesión, el contacto no provocó ataque prometedor y tampoco ocasión manifiesta de gol, entonces no se debe parar el partido, según la regla 9. La falla se da más que todo cuando Pitana demora en decir “juegue” y en ese momento los jugadores colombianos se paralizaron, el error es del árbitro, pero para el reglamento la jugada es legal”, dijo Kevis Narváez, árbitro de la ciudad.