Argentina ya piensa en la altura de La Paz y en Bolivia

Atrás quedó en insípido triunfo 1-0 sobre Ecuador en el debut en el Eliminatoria para Qatar 2022, por eso la Selección Argentina ya piensa en su visita a la altura de la Paz, el próximo martes, a las 3 p. m., hora de Colombia.

El sábado la albiceleste entrenó a las 11 de la mañana ahora local y este domingo lo hará en horas de la mañana para luego por la tarde tomar un avión con rumbo a La Paz, sede del compromiso.

En Argentina se espera la recuperación de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lucas Martínez Quarta, que fueron los que terminaron agotados el encuentro ante la Tricolor en la Bombonera, y Marcos Acuña, que finalizó con una sobrecarga.

El resto del grupo, liderado por el astro Lionel Messi, está bien para afrontar este crucial cotejo, en la altura de La Paz.

El técnico Lionel Scaloni no piensa en grandes variantes para visitar el Hernando Siles de la capital boliviana. El que podría meterse entre los once es Juan Foyth en el lateral derecho, en lugar de Gonzalo Montiel. Además, Eduardo Salvio es uno los cambios que está en la cabeza del entrenador si no recupera al Huevo. El cuerpo técnico tiene que ultimar detalles.

“Va a ser do duro, ellos se hacen fuertes allá. Trataremos de hacer un partido inteligente para poder llevarnos los tres puntos”, dijo Lucas Martínez, el flamante fichaje del Fiorentina italiano sobre el partido que jugarán contra La Verde el 13 de octubre.

El exjugador del River Plate destacó la importancia de la victoria en la primera jornada de las eliminatorias del Mundial, aunque admitió que “hay que seguir puliendo detalles”.

“Es importante arrancar las eliminatorias ganando. Seguimos el proceso de un plantel que ya tenía una base. Creo que venimos de un grupo que ha dejado una vara alta llegando a varias finales. Ojalá que podamos igualar eso, que podamos conseguir cosas”, dijo el defensa de 24 años al sitio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)..