Arranca la Postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas

En el béisbol de Grandes Ligas arrancan hoy con los playoffs en donde los equipos protagonistas iniciarán el camino para llegar a la famosa Serie Mundial. 16 equipos lucharán codo a codo para levantar el trofeo de campeón. En la Liga Americana los ochos equipos clasificados son: Rays de Tampa, Mellizos de Minnesota, Atléticos de Oakland, Yanquis de Nueva York, Medias Blancas de Chicago, Astros de Houston, Indios de Cleveland y Azulejos de Toronto. En la Nacional aseguraron su tiquete Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles, Marlins de Miami, Cardenales de San Luis, Padres de San Diego, Rojos de Cincinnati y Cerveceros de Milwaukee.

Duelo de colombianos

Ya quedaron definidas las llaves tanto en la Americana como en la Nacional. En ambas ligas habrá duelo de equipos en donde juegan peloteros colombianos. En la Americana chocarán Indios de Cleveland, equipo de Óscar Mercado, ante los Yanquis de Nueva York, novena de Giovanny Urshela. El partido será televisado por Telecaribe.

Los otros duelos en esta liga serán Azulejos-Rays, Astros-Mellizos y Medias Blancas-Atléticos. En la Nacional jugarán Marlins de Miami, de Jorge Alfaro, ante Cachorros de Chicago, de José Quintana. Los otros cruces son: Cerveceros vs. Dodgers; Cardenales vs. Padres y Rojos vs. Bravos. Serán series de tres juegos, el ganador de dos, avanzará a la siguiente fase.

Cardenales y Padres podrían contar con los lanzadores barranquilleros Nabil Crismatt y Luis Patiño, pero habrá que esperar si son activados al roster.