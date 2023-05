Así les fue a los colombianos en la etapa 1 del Giro de Italia 2023

Los cuatros ciclistas colombianos que tomaron la partida tuvieron un balance positivo en una jornada donde se esperaba que perdieran algún tiempo normal con referencia a los favoritos para luchar por la victoria de la fracción. Le puede interesar: Luto en fútbol femenino: Angie Valbuena falleció en accidente de tránsito

El primero en tomar la salida fue Fernando Gaviria. El velocista antioqueño del Movistar Team tomó la partida a las 6:54 a.m. y cruzó la línea de meta con un tiempo de 24:44, quedando a 3:26 de Evenepoel.

"Para intentar soñar con la camiseta, hicimos la contrarreloj a un ritmo regular, guardando fuerzas para mañana. Siempre trabajo con dos platos. La subida la hice con un plato sencillo muy tranquilo. Igual iba a perder tiempo. Sabíamos qué era lo que nos esperaba para el día de hoy y quisimos salvar las piernas lo más posible", indicó Fernando al final de la jornada.

“Se apostó por llegar en el tiempo. Obviamente hicimos un sacrificio porque había que ir rápido, pero no es nuestra especialidad. No tenemos que botar energías donde no las necesitamos. De acá hasta el final todavía queda mucho. Mañana inicia una etapa importante, tanto para mí como para los otros sprinters, creo que va a ser una linda etapa”, agregó Fernando que es esperanza de victoria en las etapas llanas.

Posterior a Gaviria, el siguiente ‘escarabajo’ en salir del punto de partida fue el bogotano Santiago Buitrago, de la escuadra Bahrain-Victorious, quien realizó un tiempo de 23:20, quedando en la clasificación general a 2:02 de Remco.