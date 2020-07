Así responde Zlatan a los rumores de su retiro del fútbol

El destacado jugador sueco Zlatan Ibrahimovic, de 38 años, sí que sabe dar respuestas llenas de optimismo, autoestima y comprensión. El jugador se caracteriza por decir cosas que otros jugadores quizás no se atrevan y claro, por su buen fútbol.

Hace pocos días comenzó el rumor, por redes sociales, que el refuerzo estrella del AC Milan de Italia estaba pensando en retirarse este año. El sueco publicó en su Instagram un video donde responde a los rumores de manera contundente.

“Ustedes piensan que estoy terminado, que mi carrera va a acabar pronto. No me conocen... Solo tengo una cosa que decirles. No soy como ustedes, porque no soy ustedes. Soy Zlatan Ibrahimovic y solo estoy en pleno calentamiento”, dice junto con un video donde se le ve haciendo unas jugadas.