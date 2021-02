Así se jugará la fecha 11 de la Liga Betplay

La jornada arrancará el viernes 5 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, con el juego entre Independiente Medellín y La Equidad; y cerrará el martes 9 de marzo en el estadio Daniel Villa Zapata, con el enfrentamiento entre Alianza Petrolera y Millonarios.

En la fecha se destacan los juegos que disputarán Once Caldas y Deportivo Cali, en el estadio Palogrande de Manizales, que se enmarca como el juego más importante. En otros enfrentamientos se encuentran Junior vs. Bucaramanga yÁguilas Doradas vs. Atlético Nacional

Así se disputará la fecha 11 del campeonato:

FECHA 11

5 de marzo

Independiente Medellín vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Junior FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

6 de marzo

Once Caldas vs Deportivo Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Palogrande

Águilas Doradas vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

7 de marzo

América de Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Jaguares FC vs Patriotas FC

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Jaraguay

Boyacá Chicó vs Deportes Tolima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia