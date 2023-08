Atención: Bolívar, una vez más, no asistirá a un Nacional de béisbol

El béisbol de Bolívar está en crisis, pues, una vez más, nuestro departamento será el gran ausente de un Nacional de esta disciplina deportiva. En Bogotá arrancó el torneo sub 18 y Bolívar no participará de las acciones debido a falta de recursos económicos. Así lo conoció El Universal a través de la Liga de Béisbol de Bolívar, que es presidida por Dagoberto Cavadía. Lea aquí: Última hora: Selección Bolívar no va al Nacional sub 15 por falta de recursos

En este Nacional solo participarán cinco departamentos, los mismo que buscarán el trofeo de campeón. Risaralda, Valle, Sucre, Bogotá y Antioquia son las novenas protagonistas en este evento deportivo.

Tampoco en el sub 15

Bolívar tampoco hizo presencia en el Nacional sub 15 que se hizo hace poco en la ciudad de Montería.

“Para ir al Nacional sub 15 se necesitan más de 30 millones de pesos, y eso dinero no lo tenemos”, dijo Cavadía, en ese momento.