Atención: Gerard Piqué se retira del fútbol

Con un video emotivo, el defensor español, Gerard Piqué, anunció su retiro del fútbol profesional, situación que cogió por sorpresa a muchos. Tiene 35 años y brilló, en algunas temporadas, con el Barcelona de España, en donde cosechó grandes títulos. Con su país logró un Mundial y una Eurocopa. Su último partido será el sábado ante el Almería.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decir que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo en el video en Twitter.

Su palmarés

Piqué, además de vestir la camiseta del Barcelona, jugó en el Manchester United. Ganó 8 Ligas, 1 Premier League, 4 Liga de Campeones, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España, 1 Eurocopa de Naciones y 1 Mundial.

Como profesional disputó un total de 666 partidos.