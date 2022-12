Atención: los dirigentes del Nacional bajo la lupa de su hinchada

“En el pasado hicieron negocios dentro del club. La llegada de jugadores históricos se negociaba con ellos, ganaban porcentajes de los salarios. Por eso presionaban para el regreso de algunos futbolistas. Hay algunos hinchas a los que no les interesa el club, solo el dinero, además de recibir boletas gratis para después revenderlas”, indicó uno de los informantes, que también agregó que aunque es muy difícil de probar, se enteró incluso de supuestos “cobros” a jugadores, ya sea para hacer presión desde la barra para que equis o ye jugador se quede, o para que gracias a esa misma presión los contraten.

Se refiere a que el Atlético Nacional decidió, en los últimos meses, cortar de tajo con una manera de operar que al parecer estaba siendo muy rentable para algunas barras, o algunos líderes de barras. Porque, advierten, no son todas. Lea aquí: ¿Ya es Lionel Messi el mejor de la historia por encima de Pelé?

“Como ahora no se les está poniendo cuidado y se está haciendo un trabajo de depuración de las finanzas del club para hacerlo autosostenible y salir de las deudas sin dejar de competir, de una manera responsable como ocurre en muchos clubes de Suramérica, entonces el dolor que tienen no es el precio de los abonos, es todo lo anterior, piden cosas que no se dan, utilizando muchas bodegas en las que tienen pagas a una cantidad de personas para que desprestigien y hagan ruido como sucede hoy con estos directivos, tal como se hace en la política, con mentiras”, apuntó la fuente.

Agrega que son organizaciones que mueven intereses oscuros que el común de la gente no sabe y caen ante la presión y los comentarios que este grupo de fanáticos pueda hacer.

Otro testigo manifestó que es triste y lamentable la situación que se vive hoy en Nacional, en el que el tema ha traspasado la racionalidad y derivado en amenazas de muerte contra los dirigentes, y hasta con sus familias se meten.

“Estos nuevos directivos han llegado al club para darle un orden a todo nivel, porque como es bien conocido, el equipo, por los malos manejos en otras administraciones y la debilidad ante la presión de externos, cayó en gastos y contrataciones que lo han llevado a una situación económica compleja”.

Estos mismos informantes indican que, por ejemplo, algunas barras del club y sus líderes se toman atribuciones como usar la imagen del elenco para vender ropa y otros accesorios sin pagar por ese uso de su imagen.

“No entiende uno cómo se prestan para generar violencia e incitar a la gente a involucrarse en una campaña sin fundamentos suficientes, solo con el fin de hacer sacar a quienes están haciendo el máximo esfuerzo por enderezar la senda del club”.

Otras personas cercanas al equipo verde afirman que aunque las decisiones que ha tomado el club pueden no ser las más populares, eso no puede ser nunca razón para que llegue a instancias de amenazas. “Las personas que hay en Nacional son honestas y profesionales, serias, con intachables hojas de vida y una exitosa carrera en la industria”, dice esta fuente.

¿Dónde empezó todo?

Según los consultados, este tema viene desde hace meses cuando las directivas dejaron de hacer caso a la presión de algún grupo de barristas acostumbrados a chantajear y extorsionar directivos y jugadores para que se haga lo que ellos buscan. “Es bien conocido que Nacional es el club que más ha sufrido de este flagelo desde hace varios años y como ven cambios de actitud, se han desesperado para no perder ese poder que creen tener”.