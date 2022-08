¡Atentos! La obligación que tiene Junior, según Carlos Bacca

“Contento por marcar y ayudar al equipo. Me quedo con la entrega del equipo. Con los compañeros que no venían jugando, pero el profe sabe que puede escoger porque hay buen equipo. Se vio la entrega de cada uno. El equipo es ambicioso y quiere muchísimas cosas. Junior tiene que ganar en cualquier campo”.

Carlos Arturo Bacca.

Así mismo, Bacca habló sobre su condición física que ha mejorado tras no haber jugado mucho la temporada pasada.

“Es el plan que se venía trabajando con el cuerpo técnico y cuerpo médico. La temporada pasada no jugué mucho y después estuve de vacaciones. Se hizo un buen reacondicionamiento. Siempre hablo con el profe. Físicamente me siento bien, tengo que adaptarme a lo que quiere el profe. He sumado entrenamientos, no es que juegue Carlos Bacca y se solucionó el partido”.