Atlético Nacional buscará este jueves su estrella 32

“Nos preparamos para ganar pero queremos hacerlo de una forma que podamos sostener y no ganar por ganar. Queremos lograrlo de una manera que nos permita dormir tranquilos para lo que viene. No quiero ganar, festejar y tener más dudas que certezas al otro día”, indicó el técnico Paulo Autuori.

No será fácil, porque las estadísticas no lo respaldan: el conjunto de la Perla del Otún no vence al verde en el Atanasio desde 2008, 0-1 con una anotación del uruguayo Leonardo Medina, hace ya casi 15 años. Pero así como llevaba 78 años de historia sin ningún título, también pretende romper ese registro.

“Aunque hayamos perdido el primer partido, creo que la serie quedó abierta y esperamos ser competitivos en el Atanasio para cambiar el resultado”, manifestó el técnico Restrepo.

Así que esta Superliga tiene todos los ingredientes para ser una de las más importantes de los últimos años, sobre todo, para el club verdolaga.