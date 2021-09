Atletismo de Bolívar: La odisea que vivieron 4 deportistas en la Capital

Cuatro atletas de Bolívar padecieron inconvenientes durante su estadía en Bogotá, en el Campeonato Nacional de Atletismo, categoría Sub-23.

Henry De Hoyos, Dilan Quintana, Rafael González y Talia Rodríguez tuvieron problemas para regresar a Cartagena y les tocó dormir en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de la capital de la República. Lea aquí: El atletismo de Bolívar se cuelga oro y bronce en Bogotá

De Hoyos comentó que “nosotros estábamos inscritos para competir en este torneo, que era selectivo para el Torneo Panamericano y Suramericano. Un día antes de la competencia, la Liga de Atletismo de Bolívar nos informó que Iderbol no tenía presupuesto para el viaje y nosotros, 11 en total, decidimos viajar por nuestros medios”.

Cuenta De Hoyos que “la Liga, a través de la Federación Colombiana de Atletismo, consiguió que nos dieran dos días de hospedaje. A través de un amigo habíamos comprado los tiquetes de ida, pero los de vuelta no sé qué era lo que pasaba que no podían comprarlos. Estuvimos en el aeropuerto todo el lunes y no se pudo resolver la situación, nos tocó quedarnos ahí”. La solución llegó por los lados de la Liga del Valle, por fortuna, para los cuatro atletas.

“Olga Landino, entrenadora de la Liga del Valle, nos compró los cuatro tiquetes de regreso, en un gesto de generosidad al ver nuestra situación. Estamos muy agradecidos con ella y una entrenadora del Atlántico que también metió su mano por nosotros”, recalcó De Hoyos, quien fue séptimo en lanzamiento de jabalina.

Quintana, por su parte, llegó hasta la final de los 200 metros y en los 100 metros quedó de séptimo.

González, de 20 años, fue cuarto en su serie en 100 metros con apenas 20 años.

Y Rodríguez, en 400 metros planos, fue cuarta en la final.

Lo cierto es que los 4 atletas de Bolívar vivieron momentos difíciles, que ojalá no se vuelva a repetir para ninguna delegación.