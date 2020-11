Aycardi ha visto jugar casi a todos los colombianos en las Grandes Ligas

Es uno de los pocos cartageneros que han tenido el privilegio de ver jugar en vivo y en directo a casi todos los colombianos que han tenido la posibilidad de actuar en el béisbol de las Grandes Ligas.

Su nombre es Freddy Aycardi, quien se crió en el barrio Canapote, pero desde hace 38 años se fue a los Estados Unidos, país en el que ha podido salir adelante al lado de su familia.

Tiene 55 años, está radicado en Nuevas York y hoy afirma con orgullo que desde su generación para acá a los únicos colombianos que le ha faltado por verlo jugar en vivo y en directo ha sido el lanzador Luis Patiño, quien actúan para los Padres de San Diego y Jhonatan Barrios, quien jugó para los Cerveceros de Milwaukee.

“A los otros grandes ligas colombianos que no vi jugar fueron a Luis Castro porque era de una generación bien diferente y ‘Ñato’ Ramírez porque aún no me había venido a vivir a Estados Unidos”, dijo Aycardi.

Su amor por béisbol, relata, inició en 1983. “A mí me gustaba era el fútbol, pero ese año Alma Rosa Gutiérrez, hermana de Joaco Gutiérrez, cartagenero y pelotero de los Medias Rojas de Boston, me dio su número y lo contacté en el hotel. Lo vi jugar en Nueva York ante los Yanquis y ahí empezó todo, luego iba cada 15 días a Boston a ver jugar al colombiano”, recalcó.

Desde entonces ha tenido el placer de verlos a todos: Édgar Rentería, Orlando Cabrera, Jolbert Cabrera, Emiliano Fruto, Yamit Haad, Dilson Herrera, Ernesto Frieri, Dayan Díaz, Julio Teherán, José Quintana, Dónovan y Jhonattan Solano, Harold Ramírez, Óscar Mercado, Jorge Alfaro, Tayron Guerrero, Meybris Viloria y Nabil Crismatt.

Aycardi se convirtió para muchos en su momento en el consejero y hombre de confianza para realizar cualquier tipo de diligencia.

Hoy, Aycardi espera que ‘Gio’ Urshela gane el Guante de Oro de la Liga Americana en las Grandes Ligas y también que sigan llegando más colombianos a la Gran Carpa para seguir apoyando cada una de sus actuaciones en vivo y en directo apenas la pandemia así lo permita.