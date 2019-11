Barranquilla es sede del Suramericano de baloncesto femenino

Barranquilla fue escogida como sede del Campeonato Suramericano Sub-17 de Baloncesto Femenino, que va del 4 al 9 de noviembre con la participación de ocho selecciones del área.

“Hemos escogido a Barranquilla porque aquí se logró una gesta importante como el hecho de haber ganado la medalla de oro de los Juegos Panamericanos y aquí en el Elías Chegwin queremos clasificarnos al premundial con nuestra selección, que pensamos tiene jugadoras en su nómina como para lograr ese objetivo”, dijo Jorge Armando García, presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto.

Al torneo asisten los seleccionados de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia. Los que han sido ubicados en dos grupos. En el Grupo A quedaron sembrados los quintetos de Brasil, Ecuador, Venezuela y Paraguay; mientras que el B los representativos de Argentina, Uruguay, Chile y Colombia.

La primera fecha se inicia este lunes desde las 2:00 de la tarde entre los representativos de Paraguay vs. Venezuela, a segunda hora lo harán Argentina vs Chile, luego Brasil vs Ecuador y cierra la programación Colombia ante Uruguay.