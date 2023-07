Esta semana debuta la gran promesa de la NBA, Victor Wembanyama

En ese partido, Wembanyama se enfrentó a Scoot Henderson, número 3 del “draft”. El pívot francés, de 2,26 metros de altura, dominó el encuentro al ser el máximo anotador y reboteador con 36 puntos, 11 rebotes, cuatro asistencias y cuatro tapones.

Henderson, que sólo jugó 4,37 minutos, anotó un rebote y una asistencia.

En una entrevista dada a conocer este miércoles por San Antonio Spurs, Wembanyama explicó porqué ha adoptado el número 1 para su camiseta del equipo texano.

“Es una mentalidad. Para mi no hay otra opción que ser el número uno. No puedo aceptar estar detrás de otro y no ser el mejor”, declaró el jugador.