Barcelona vs. Real Madrid: clásico que paraliza al mundo

El clásico está casi a pocas horas. Y el mundo se paralizará durante 90 minutos.

La última vez que el Barcelona enfrentó al Real Madrid, los azulgranas aún sobrellevaban el trauma de la salida de Lionel Messi y el efecto de una de una de las peores crisis financiares más graves de su historia.

Ronald Koeman seguía al mando y el club catalán era un marasmo de los pies a la cabeza.

La derrota 2-1 en el Camp Nou por la Liga española en octubre pasado no sorprendió a nadie, y puso en evidencia la fragilidad del Barcelona.

Pero las cosas han cambiado un poco previo al segundo clásico de la temporada, con los acérrimos rivales topándose hoy a las 2 p. m. en las semifinales de la Supercopa española en Arabia Saudita. Le puede interesar: El partido Colombia ante Perú no tendrá restricción de aforo

El Barça parece enderezar el rumbo tras abocarse a una reestructuración de sus finanzas y cierta mejoría en el campo bajo la dirección del técnico Xavi Hernández.

“Nosotros estábamos anímicamente más tocados, pero el escenario ha cambiado”, dijo el zaguero azulgrana Gerard Piqué. “Esperemos aprovecharlo”.

Según el veterano defensor, consagrarse en la Supercopa podría marcar un punto de inflexión para el Barcelona.

“En la situación en la que estamos, cada victoria, y si ahora ganamos el título, te refuerza mucho, te da mucha confianza y es importante para los próximos meses que vienen”, dijo Piqué.

En la otra vereda, el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti alabó lo que ha hecho Xavi tras tomar las riendas del Barça a inicios de noviembre.

“Me gusta porque tiene una idea clara del juego que quiere hacer”, señaló el timonel italiano. “Sigue la línea de la identidad de este club. Han tenido una buena racha. Con sus ideas el equipo va a mejorar”. Le puede interesar: Luto en el sóftbol, murió el lanzador Sebastián Pérez

El Barcelona ha recuperado a varios jugadores que por lesión no pudieron actuar contra el Madrid el año pasado, entre ellos el juvenil volante Pedri González. También ha sumado fichajes que podrían marcar diferencias el miércoles, como es el caso del veterano lateral brasileño Dani Alves y el atacante Ferran Torres.

Torres y Pedri dieron positivo recientemente por coronavirus, pero el lunes recibieron el aval para viajar a Arabia Saudita.

La Supercopa regresa a Arabia Saudita luego que la pandemia de coronavirus forzó que la edición del año pasado fuera trasladada a España.

La Real Federación Española de fútbol habría alcanzado un acuerdo de 120 millones de euros (136 millones de dólares) para escenificar el certamen en Arabia Saudit desde 2020. El formato fue modificado, expandiéndolo a cuatro equipos en vez de dos, y ahora se disputa a mitad de curso en vez del comienzo. Los cambios fueron aprobados a pesar de las críticas de activistas de los derechos humanos y las quejas de hinchas que prefieren que el torneo siga en España.

El otro cruce de semifinales enfrentará al Atlético de Madrid, actual campeón de la liga, contra el Athletic Bilbao, subcampeón de la Copa del Rey.

“No tiene sentido irse hasta allí a jugar un partido que tenía que jugarse aquí, este es un campeonato en nuestro país, no hay mucho más que decir, polémicas aparte, no quiero entrar”, dijo el veterano volante colchoneros Raúl García. “Soy de los de antes, ya no se piensa en el aficionado”. Le puede interesar: Julián Contreras, nuevo presidente de la Liga de Sóftbol de Bolívar

El Madrid quedó en el cuarteto tras quedar como escolta del Atlético en la liga la pasada temporada. El Barcelona entró como campeón de la Copa del Rey.

Los merengues llegan entonados, liderando el torneo doméstico gracias a los goles que aporta la dupla conformada por Karim Benzema y Vinícius Júnior.

En tanto, el Atlético se encuentra 16 puntos detrás del Madrid y con un partido pendiente. Los vascos se encuentran más rezagado, cinco unidades detrás del Atlético.

HABLA XAVI

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que “ganar al Madrid sería un punto de inflexión importante”, en la rueda de prensa previa al clásico de semifinales de la Supercopa de España que este miércoles se disputará en el King Fahd International Stadium de Riad (Arabia Saudita).

“Es un reto para nosotros llegar a la final, es un título y estamos muy motivados. Puede ser un punto de inflexión importante para nosotros. “La credibilidad que daría al proyecto ganar un partido así es tremenda”, añadió en este sentido el técnico azulgrana.

Xavi tiene claro cuál tiene que ser el planteamiento de su equipo: “Intentaremos controlar el partido, llevar la iniciativa, imponer nuestra personalidad y hacer nuestro juego. Seguramente ahora el Real Madrid es el equipo más en forma de España, pero es otra competición y nunca sabes lo que puede pasar independientemente de la diferencia de puntos”.

Para el clásico el Barça recuperará a jugadores importantes como Ansu Fati, Ronald Araujo y Pedro González 'Pedri', y podrá contar por primera vez con Ferran Torres. Los dos últimos viajaron este mismo martes a Riad tras dar negativo por coronavirus el lunes.

“Para nosotros es una gran noticia tenerlos a nuestra disposición. La inscripción de Ferran parece ser que se hará en breve. A todos ellos los tenemos que ir dosificando y en ciertos momentos del partido los podemos aprovechar”, anunció Xavi.

“Ansu y Ferran seguramente tendrán minutos, pero habrá que ver hasta dónde pueden llegar”, añadió.

De todas maneras, dejó claro que en este sentido no se puede pensar tan solo “en el partido de mañana porque aún quedan cinco meses de competición, hay que ser listos y saber dosificarlos”.

HABLA ANCELOTTI

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que tiene algunas dudas para formar el once que se enfrentará este miércoles al Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España, “como la de (Dani) Carvajal, que vuelve de una lesión y está bien”, y otra “en la banda derecha del ataque, donde hay gente fresca como Rodrygo, que podría ocupar el lugar de (Marco) Asensio”.

Ancelotti señaló en la rueda de prensa previa al duelo que está convencido de que “va a ser un partido igualado como lo fue el del Camp Nou de Liga (ganaron los blancos 1-2)” y que “los números de la clasificación de la Liga (en la que el Real Madrid lleva una ventaja de 17 puntos al Barcelona) no cuentan en una semifinal de la Supercopa de España”.

El técnico italiano señaló que “en un partido todo puede pasar” y que está seguro de que “va a ser un partido entretenido como lo son todos los partidos contra el Barcelona”.

El Real Madrid llega a la Supercopa como líder destacado de la Liga y clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones y los de la Copa del Rey. “Llegamos bien, con toda la ilusión y la buena actitud que necesitamos para llevar a casa este primer título de la temporada”, dijo.

“Me preocuparía el hecho de que los jugadores pensasen que somos favoritos. No pensamos que somos favoritos, pensamos que queremos jugar un buen partido”, dejó claro ante las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión.

Respecto a la mejoría del juego y de los resultados del conjunto azulgrana desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo, Ancelotti opinó “que el Barça ahora está siguiendo su seña de identidad” y cree que “con sus atributos y su actitud puede sacar adelante la situación”.