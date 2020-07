“Barguil puede ayudar a Nairo a conseguir un Tour”, afirma su formador

El Tour de Francia, que desde el 2013 se le resiste a Nairo Quintana, podría llegarle este año si logra formar una alianza sólida con el francés Warren Barguil en el equipo Arkéa-Samsic, afirmó el formador del colombiano, Luis Fernando Saldarriaga.

“Una situación muy importante para que a Nairo le vaya bien en el Tour es hacer una buena llave con Barguil. Es una situación muy clara para mí. Él le puede ayudar a Nairo a conseguir un Tour”, declaró el director deportivo de ciclismo en una entrevista con Efe.

Saldarriaga explicó que esa “buena llave” debe establecerse desde la subordinación del actual campeón francés de ruta al ganador del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España en 2016.

“Barguil puede ser un elemento fundamental”, insistió el formador de talentos del ciclismo colombiano tras matizar que su desempeño también “podría dar un plus” al trabajo de Winner Anacona.

Un Nairo Quintana “muy suelto” y “mucho más alegre” son las primeras sensaciones que el preparador nacido hace 47 años en Medellín ve ahora de su pupilo.

“Ha recuperado esa alegría que le faltaba después de su paso por el Movistar. Ha retomado la confianza de ser un líder”, dijo el hombre que definió los comienzos del joven ciclista como “arrebatado” porque “veía una subida y salía disparado sin pensar”.

“Yo lo veo con más capacidad de reto este año para el Tour. Él siempre se ha metido eso en la cabeza y él mismo ha generado esa expectativa entre el público, los seguidores, la prensa y el conglomerado del ciclismo en el mundo”, dijo optimista.

Advirtió que ni la contrarreloj del Tour de Francia, que comienza el 29 de agosto en Niza, será una amenaza para Quintana.

“Al contrario, le va a favorecer mucho”, apostilló.

Saldarriaga se negó a apuntar sucesores para el corredor que el 4 de febrero cumplió 30 años y advirtió que nuevas figuras, como Sergio Higuita, que el 1 de agosto cumplirá 23, tendrán que trazar su propio estilo.

“Cuando me preguntan: bueno, ¿y cuál es el próximo Nairo? No. Es que Nairo no hay más. Se empezó a trabajar con Higuita, seis años en la parte física. Y no es Nairo, no tiene los números de Nairo pero es un corredor que toma mejores decisiones, tiene más explosión. No es el súper Nairo para escalar pero suple sus necesidades con otras cosas”, manifestó.

Saldarriaga advirtió que tratar de encajar nuevos valores en el molde de figuras ya consagradas trae consecuencias negativas.

“Esquemáticamente a veces matamos a los corredores, entre comillas, porque los saturamos con la conjetura del esquema de un líder que no existe”, explicó.

Por contra, aseguró que cuando no se buscan figuras para emular surgen otros especialistas distintos a los tradicionales escaladores colombianos, como los esprínteres Juan Sebastián Molano, Fernando Gaviria y Álvaro Hodeg.

“No se puede esquematizar”, insistió, como tampoco debe pretenderse que el campeón del Tour de Francia del año pasado, Egan Bernal, sea parecido a Quintana, quien cumple dos semanas de reposo al sufrir el 3 de julio traumatismos en la rodilla derecha cuando se entrenaba en una carretera de la región de la que es oriundo.

“Son dos individuos completamente diferentes. Con unas connotaciones diferentes. Con unas estructuras mentales diferentes. El uno es más social, el otro es menos social, uno logró el Tour y el otro no. Esas son cosas de la vida, pero no podemos buscar que uno tiene que mover los mismos seis vatios que el otro”, puntualizó.