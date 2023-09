Básquet Profesional: Corsarios tiene nuevo timonel

¨El profesor Iván García tuvo un percance se salud, que nos lo comentó, es muy lamentable, estamos pendientes de su salud, y eso impidió continuar con nosotros antes de arrancar el torneo. Por tal motivo, hemos hecho una reestructuración total en el equipo porque había jugadores que aún no se había integrado, solo había conversaciones y ahora que vino un entrenador nuevo, con sus ideas, tocó hacer una estructura nueva. Gracias a Dios el nuevo técnico es un hecho y se llama Jesús Cordovez, de nacionalidad venezolana”, indicó a El Universal, Paolo Simonetti, directivo de Corsarios.

La directiva del Acorazado del Caribe estaba muy feliz con la llegada del profesor Iván García como nuevo coach del conjunto cartagenero. Lastimosamente por cuestiones ajenas a la voluntad de las personas, García no pudo cumplir el sueño de dirigir al equipo de su tierra por cuestiones de salud. Lea aquí: “Regresamos más fuertes”: el grito de batalla de Titanes de Barranquilla.

¨La verdad es que queríamos que el entrenador fuera Iván García por ser de la casa y por los triunfos que ha conseguido en el baloncesto colombiano, pero no se pudo por los problemas descritos anteriormente y queremos que no haya malos entendidos con esta situación. No ha sido por falta de dinero sino por los problemas de salud del profesor García¨, explicó Simonneti.

El dirigente informó que “el equipo ya está listo. Tenemos en la nómina a tres jugadores norteamericanos de gran nivel y han venido elementos criollos nacionales de gran valía por lo que vamos a dar la batalla en la Liga, a luchar por la clasificación.

Los cuatro jugadores cartageneros que presenta la nómina de Corsarios son: Jáner Pérez, Rodolfo Cañate, Andy Cabarcas y Béiker Áñez.

Los tres refuerzos nacionales son: Yesid Mosqura, José David Valera Fragoso y Juan Salcedo.

Los extranjeros son: Wilfrido Rodríguez , Jeremy Smith y Demond Antwine Medder, todos de los Estados Unidos.