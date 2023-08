Béisbol Departamental: Arenal expone su liderado ante Turbaco

La novena de Arenal, líder del Campeonato Departamental de Béisbol de Mayores en Bolívar, expondrá su condición de puntero este puente festivo cuando se desarrollen nueve partidos.

El conjunto arenalero tendrá un juego crucial este sábado cuando se enfrente en condición de visitante a Turbaco, segundo en la tabla de posiciones. Lea aquí: El sóftbol femenino se toma a Cartagena este fin de semana

La programación es la siguiente:

Sábado 19 de agosto, 2 p. m. Arjona vs. Rex Sox (Estadio Abel Leal); Arenal vs. Turbaco (Estadio Rafael Naar); Marialabaja vs. Malagana (estadio Malagana).

Domingo 20 agosto, 10 a. m. Sincerín vs. Red Sox (estadio Abel Leal ), Arjona vs- Turbaco (estadio Rafael Naar); Marialabaja vs. Arenal (estadio Beby Fernández).

Lunes 21 de agosto, 10 a. m. Malagana vs. Sincerín (estadio de Sincerín); Turbaco vs. Marialabaja (estadio de Marialabaja); Red Sox vs. Arjona (estadio de Arjona).

Posiciones: Arenal 11-4, Turbaco 10- 4; Marialabaja 9- 6; Arjon 7-6;Sincerin 8- 7; Malagana 4- 9 y Red Sox 0-13.

Entre tanto, este puente festivo se desarrollará también una interesantísima programación en la categoría Juvenil del Campeonato Departamental.

La Liga de Béisbol de Bolívar programó a un total de siete partidos, dos este sábado, dos mañana y tres el lunes festivo.