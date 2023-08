Béisbol departamental: Diez partidos en la provincia bolivarense

Este choque será el domingo a las 11 a. m. en el estadio Rafael Naar de Turbaco.

La programación es la siguiente: sábado 5 de agosto, 2 p. m. Malagana vs. Turbaco; Arjona vs. Arenal; Marialabaja vs. Sincerín. Domingo 6 de agosto, 11 a. m. Arenal vs. Turbaco, (clásico), Marialabaja vs. Arjona; Malagana vs. Sincerín.

Lunes 7 de agosto, 11 a . m. Malagana vs. Arenal, Turbaco vs. Sincerín; Red Sox vs Marialabaja (doble header).

Posiciones: Arenal 8-2; Turbaco 6-2; Arjona 5-4; Sincerín 5-5, Marialabaja 4-4, Malagana 4-5 y Red Sox 0-10.