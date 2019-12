El ‘Rey’ Félix no se olvida de su juego perfecto

El miércoles 11 de diciembre fue un día histórico para Cartagena. Ese día, La Heroica, la ciudad donde más se practica y se siente el béisbol en Colombia, tuvo como invitado especial al lanzador venezolano Félix Hernández, quien seguramente en pocos años estará en el ‘Olimpo de los inmortales’: el Salón de la Fama del béisbol mundial, por sus hazañas en las Ligas Mayores.

Su carrera la hizo en los Marineros de Seatte, franquicia que dejó este año tras 15 exitosas temporadas, para iniciar un nuevo camino que lo lleve en poco tiempo a su retiro de la pelota caliente.

Hernández, de 33 años y nacido en Valencia (Venezuela) el 8 de abril de 19986, fue la estrella principal de los peloteros de Grandes Ligas que trajo la embajada de los Estados Unidos y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas para dar unas clínicas en Cartagena, Barranquilla y Bogotá.

“Estar aquí en Cartagena es un honor. Estos muchachos recuerdan mi infancia. Uno no se olvida de su niñez. Un consejo para los niños es que se dediquen a estudiar porque todo en esta vida te va a llegar, porque si tienes un sueño lo vas a lograr, si estudias, si escuchas a tu padre y respetas a las personas llegarás muy lejos. Ser humilde es lo más importante”, dijo el pelotero durante la clínica efectuada el martes en el estadio 11 de Noviembre Abel Leal de Cartagena.

La pregunta clave que se le hizo al ‘Rey’ (denominado así en Seattle) fue su salida de los Marineros y su futuro en las Grandes Ligas. El jugador expresó que “hay muchos equipos de Grande Ligas interesados, pero no hay nada en concreto, ya mi ciclo con los Marineros de Seatle se cerró y esperemos a ver qué es lo que viene. Estoy bastante bien, al 100 % saludable, que es lo más importante y esperando que un equipo me dé un trabajo”.

De la temporada que terminó este año explicó: “este año, en las Grandes Ligas fue bastante malo, estuve lesionado bastante tiempo, pero ya viene 2020, es otro año donde espero trabajar en otro equipo y espero volver a ser el mismo de antes”, dijo con optimismo.

Hernández indicó que tiene cuatro años sin ir a su país y no tiene planificado todavía viajar para allá. Con mucha tristeza en sus ojos sostuvo: “Yo sé que es bastante difícil la situación que están viviendo, pero sé que algún día va a cambiar, hay que tener paciencia, a mí no me gusta hablar mucho de eso porque tengo familia en Venezuela”.