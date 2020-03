Hayder Ortiz Gómez está feliz. No se cambia por nadie. Dios le ha iluminado el camino, un camino que inició a los 6 años cuando comenzó a jugar béisbol en los diferentes estadios de Cartagena.

Sus ojos se iluminan de felicidad al estampar la rúbrica que lo enrola a los Bravos de Atlanta, una de las mejores organizaciones del béisbol de las Grandes Ligas.

Hayder, 18 años (nació el 14 de noviembre del 2001), estampó su firma, y desde el pasado jueves 27 de febrero hace parte de la plantilla de Atlanta, gracias al scout cartagenero Orlando Covo, quien vio en él muchas herramientas y fortaleza en su brazo derecho.

“Es un talento en bruto que hay que pulir, tiene todo para llegar”, asegura Covo.

Hayder es un guerrero, se ha esforzado al máximo, ha luchado por sus sueños y con su familia le dan gracias al Todopoderoso por este primer paso, firmar al Béisbol Organizado.

Desde niño soñaba y se veía entre las estrellas, vestido de Grandes Ligas, haciendo lo que más le gusta, lanzar ,tirar strike y ponchar. Sabe que es el primer paso para alcanzar la gloria.

Y también sabe que todo eso se consigue con trabajo y sacrificio, de la mano de Dios. “Para todo se requiere disciplina, yo quiero alcanzar mis sueños y para ello voy a luchar”, asegura Hayder, quien fue formado desde sus inicios por el cazatalentos Miguel Teherán.

Hayder está en Santo Domingo (República Dominicana) en la Academia de Atlanta desarrollando todo su potencial para imprimirle más velocidad a sus lanzamientos y tratar de coger unas libras más, ya que pesa 79 kilos y mide un metro con 80 centímetros.

¿Se cumplió su primer sueño, firmar a un equipo de Grandes Ligas?

- Sí, se cumplió uno de mis sueños que fue firmar para un equipo de Grandes Ligas, pero la meta final es llegar a la Gran Carpa.

¿Firmó con el equipo que siempre soñó?

- Sí, desde niño siempre quise firmar con los Bravos de Atlanta, es mi equipo número 1.

¿Qué herramientas cree que le fascinaron al scout para firmarlo?

-Estoy seguro que fue la potencia en mi brazo, estoy tirando 92 millas y la buena mecánica a la hora de lanzar.

¿Cuál es su fortaleza?

-La recta ya que es mi mejor pitcheo, también tengo pitcheos secundarios, la curva, el slaider, pero mi mayor fortaleza es la recta, que está llegando a 92 millas.

¿Su debilidad?

-Trabajar más mis pitcheos secundarios. En eso me hicieron énfasis y voy a trabajar duro para superar esa debilidad.

¿Cómo se inició en el béisbol?

-Desde niño siempre me gustó el béisbol y me inspiró ver a todos los Grandes Ligas por televisión. Yo decía: yo quiero ser Grandes Ligas.

¿Quiénes fueron los entrenadores que influyeron en su formación?

- Miguel Teherán fue fundamental en mi formación, así como Carlos Martínez. A ellos les debo todo.

¿Qué viene ahora para usted?

-Vienen muchas cosas buenas para mi carrera ya que me encuentro en Dominicana entrenando y poniéndome ready para la Liga de Verano

¿Un consejo a todos esos niños que sueñan con ser firmados y luego llegar a Grandes Ligas?

- El consejo que les doy a toda la juventud es que siempre caminen por los buenos caminos, que no se dejen influenciar de nadie, que siempre sean personas antes de deportistas.

¿Quién es su ídolo?

- Siempre he soñado con ser como Julio Teherán.

Cargado de ilusiones

Hayder es de los jóvenes talentos que nunca se arruga en el montículo. Cree que si Dios le dio el talento para lanzar debe perfeccionar sus comandos para ser el mejor. “Tengo muchas ilusiones y en cada instante me aferro a Dios para hacer realidad mis sueños y el de mis padres, que siempre me han apoyado”, dice con algo de nostalgia, quizás por la lejanía y no poder compartir la alegría de la firma con sus viejos y hermanos.

Pero su corazón está cargado de ilusiones y necesita fortaleza, amor por su deporte, disciplina y el acompañamiento del Todopoderoso para hacer realidad, dentro de cuatro años, ese sueños: ser Grandes Ligas.