Berenice, Wílmar y Yesus se ponen la camiseta 10 de la solidaridad

El deporte de Bolívar necesita de más líderes como Berenice Moreno, quien por estos días lidera una campaña que busca mitigar la difícil situación por la que atraviesan entrenadores y deportistas debido al coronavirus, que ha paralizado la actividad deportiva y puesto en cuarentena a los colombianos.

Todo lo hace por amor al deporte, ese mismo por el que se dio a conocer a través del patinaje, disciplina en la que ganó 19 títulos mundiales.

“Me interesa velar por el bienestar de la gente del deporte de Cartagena y Bolívar”, asegura Moreno, quien ayer entregó 150 mercados en compañía de su esposo, Manuel Esquivia, con quien creó la Fundación Rayos de Cartagena, en alianza con equipos de béisbol como los Rays de Tampa Bay y Los Cachorros de Chicago.

Ella contó cómo nació esta iniciativa que, sin duda, se convierte en un ejemplo para muchos dirigentes de Cartagena y Bolívar que hoy brillan por su ausencia durante esta pandemia.

“Al ver la necesidad que podían estar teniendo en estos momentos muchas personas del deporte me sentí en la obligación de buscar de alguna manera una ayuda para ellos. Me tomé la tarea de llamar a deportistas de alto rendimiento para que ellos me dieran los nombres de sus compañeros que estaban pasando por mayores dificultades”, asegura.

Moreno afirma que alcanzaron a hacer un listado de 164 personas entre deportistas de casi todos los deportes, entre ellos béisbol, patinaje, judo, lucha, karate do, taekwondo, atletismo. También se han beneficiado de esta campaña entrenadores y árbitros.

Es cuestión de tener la vocación de servir, de tocar puertas, buscar la forma de ayudar entre varias personas a los demás y eso es lo que ha hecho Berenice y Manuel, dos exdeportistas que hoy le dan la mano a quienes hacen parte de la familia del deporte

“Hemos realizado llamadas a muchos amigos que se han vinculado a esta iniciativa, son personas que sienten el deporte y han querido ayudar. A ellos muchas gracias”, sostiene la expatinadora, hija de Eusebio Moreno, una de las grandes glorias que tuvo el béisbol colombiano en el pasado.

Berenice, administradora de empresas, quien tiene su propia escuela de patinaje y desde hace algunos años es dirigente deportiva, se suma así a las ayudas que han entregado por estos días dos futbolistas y unos cuantos dirigentes.