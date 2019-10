Boca y River enfrentan su última prueba antes del superclásico copero

Boca Juniors y River Plate tendrán este viernes, en el comienzo de la décima jornada de la Superliga Argentina, su última prueba antes del superclásico de la vuelta de la Copa Libertadores que jugarán el martes en la Bombonera tras la victoria del Millonario por 2-0 en la ida.

Los entrenadores de ambos equipos utilizarán alineaciones alternativas para que los habituales titulares lleguen descansados al encuentro del martes que definirá al finalista de la Libertadores 2019.

El Xeneize es líder de la Superliga Argentina con 21 puntos y River Plate es tercero con 17. El segundo es Argentinos Juniors, que tiene 18.

Boca Juniors jugará en la Bombonera ante Racing Club, el vigente campeón, que es séptimo con 16 unidades.

Según lo visto en los últimos entrenamientos, el portero Esteban Andrada será el único titular que estará ante la Academia.

“No sé si es una ventaja, no sé qué equipo va a presentar. Es un plantel muy amplio. No se cuáles son los alternativos. Vamos a jugar contra Boca, no contra los nombres”, dijo el entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet.

En Racing, el centrocampista Diego Hernán ‘Pulpo’ González estará ausente porque este lunes fue operado por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

River Plate, por su parte, visitará a Arsenal, que ascendió en esta temporada y está noveno con 15 puntos.

Se prevé que en el Millonario no habrá ningún titular en el once inicial, ni siquiera el portero, Franco Armani.

El goleador del equipo, Lucas Prato se recuperó de una lesión y buscará convencer al entrenador de que está listo para jugar desde el comienzo ante Boca Juniors.

El único equipo que puede alcanzar al Xeneize en la cima esta jornada es Argentinos Juniors, que visitará a Independiente, que es décimo segundo con 13 puntos y tiene altibajos en el juego que tienen en jaque al entrenador, Sebastián Beccacece.

El Bicho fue colista en la temporada pasada y estuvo cerca de descender, pero luego llegó a las semifinales de la Copa de la Superliga y ahora se encuentra en zona de clasificación para la Libertadores de 2020.

San Lorenzo, que tuvo un muy buen arranque con cuatro triunfos y un empate en los primeros cinco partidos, visitará el domingo a su clásico rival, Huracán.

El conjunto de Juan Antonio Pizzi es octavo con 16 puntos, mientras que el Globo es vigésimo con solo diez.

Además, el Gimnasia y Esgrima de La Plata de Diego Maradona, que está en zona de descenso a la segunda división y necesita una seguidilla de victorias para soñar con la permanencia, recibirá el domingo a Unión, que deambula por la mitad de la tabla.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 perdió sus tres primeros partidos como entrenador del Lobo, pero se impuso por 4-2 a Godoy Cruz en la jornada pasada.

El último partido de la décima jornada de la Superliga Argentina será el lunes. Ese día, Colón, finalista de la Copa Sudamericana, recibirá al colista, Godoy Cruz.