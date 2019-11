Bolívar batea de jonrón con Urshela en los Juegos Nacionales

Movido por un sentimiento llamado Bolívar y de la vieja frase popular ‘la sangre llama’, la estrella de béisbol Giovanny Urshela, quien triunfa en las Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York, dijo sí a la propuesta de ser el abanderado de este departamento en los Juegos Nacionales 2019.

Así las cosas, el próximo 15 de noviembre, Urshela encabezará la delegación de Bolívar en los actos inaugurales del estadio Jaime Morón, cumpliendo con un compromiso que le nace de lo más profundo de su alma.

“Seguir representando a Bolívar me llena de mucha felicidad, me gusta tener puestos los colores de mi departamento, estoy súper contento, gracias por tenerme en cuenta, me siento muy bendecido y feliz de estar aquí”, dijo Urshela cuando recibió de parte de Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, la bandera y el suéter de la selección departamental de béisbol que buscará retener el título en casa.

Urshela asistió a primera hora asistió junto a su padre Álvaro y su hermano Jhonatan a un desayuno junto a Dumek Turbay, gobernador de Bolívar. Al acto también asistió Vicente Blel, gobernador electo de Bolívar.

“Con este acto, Gio demuestra un gran amor por la tierra que lo vio nacer, desde ya le deseamos el mayor de los éxitos con Bolívar y en la temporada 2020, en la que estamos seguros nos representará de muy buena forma en el mejor béisbol del mundo”, apuntó Turbay.

Urshela atendió a El Universal de manera exclusiva para referirse a Juegos Nacionales y a su brillante temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.

El rival a vencer en estos Juegos Nacionales...

- Todos los rivales son duros, no hay enemigo pequeño, jugaremos con los mejores y hay que darla toda.

Es muy bueno para usted encontrarse en la selección Bolívar de béisbol con peloteros como Harold Ramírez y Tayron Guerrero, quienes también juegan en el béisbol de las Grandes Ligas...

- Sí, claro, Bolívar siempre ha tenido buenos peloteros y pienso que vamos a hacer un buen papel.

¿Qué puede esperar la fanaticada de esta selección Bolívar en los Juegos Nacionales?

- Entrega, mucha entrega. Les pido que apoyen a esta selección que buscará ganar el campeonato.

¿Jugará en el Torneo de Béisbol Profesional Colombiano?

- No. El cuerpo también necesita descansar para llegar bien a la próxima temporada.

¿Sigue en los Yanquis?

- Sí.

¿A qué se debió este gran año, dónde estuvo la clave?

- Hice una buena temporada, es una gran bendición, todo lo que mostré este año es producto del trabajo que he venido haciendo en todo este proceso.

¿Esperaba una temporada así en el inicio de este año?

- Sí, he trabajado para eso, sabía que apenas me dieran la oportunidad demostraría el buen pelotero que soy, gracias a Dios se dieron las cosas como yo quería.

¿Por qué mejoró tanto a la ofensiva este año?

- Vengo trabajando duro hace rato, la confianza y la continuidad fue fundamental.

¿Por qué los Yanquis no fueron a la Serie Mundial?

- Nos faltó más fortuna con el bate en momentos claves, no ligamos los batamos.

¿Hasta cuándo estará en Colombia?

- En enero estaré regresando a Estados Unidos, de momento estaré descansando y atendiendo compromisos en diferentes partes del país.

¿A qué le apunta en el 2020?

- Tener una mejor temporada, deseo ganar la Serie Mundial, ese es mi sueño.