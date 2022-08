Bolívar y Sucre, invictos, y siguen cabalgando

Los representativos de Bolívar y Sucre continuaron ayer con su paso aplastante en el Campeonato Nacional Infantil de Béisbol que se disputa en Cartagena, al conseguir sendos triunfos ante Córdoba y Liga Militar, respectivamente.

Estos equipos sumaron tres victorias en igual número de presentaciones y se convirtieron, sin duda, en los grandes favoritos para llevarse el título.

Bolívar se impuso sobre Córdoba 13 carreras por 0 en cinco entradas.

Los locales desplegaron una artillería de 12 hits por solo, uno de los cordobeses.

El único hits de Córdoba lo conectó Simón Petro al abridor Esteban Barrios.

El triunfo se lo agencio el lanzador Esteban Barrios, quien lanzó cuatro entradas y tuvo la ayuda de Vivian Crisoles en episodio.

Por Córdoba el perdedor fue John Ballesteros con un trabajo de 2.1 entradas.

Lideraron la ofensiva por los anfitriones Gabriel Díaz, quien se fue de 3-2 con una carrera anotada y dos impulsadas, y Sebastián Cervantes, que conectó tres inatrapables en cuatro turnos oficiales.

Entre tanto, Sucre le ganó a Liga Militar 9 carrera por 2 y se mantiene invicto.

Se agenció el triunfo el lanzador Carlos Arroyo, mientras que Eduardo Manrique cargó con el revés.

A la ofensiva se destacó Juan Silva, quien se fue de 3-3 con dos anotadas y dos impulsadas.

Entre tanto, Valle se impuso 10-1 sobre Antioquia con pitcher ganador de Daniel Cabrera y revés para Jefferson Castellanos.

Dauder Lugo se destacó a la ofensiva por los ganadores con un inatrapable en tres idas al plato con un doble y tres impulsadas.

Juegos de hoy: 9 a. m. Magdalena vs. Antioquia; 11 a. m. Sucre vs Valle, y 1 p. m. Liga Militar vs. Bolívar, todos en el Estadio Mono Judas Araujo.