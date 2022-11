¡Bomba! Cristiano Ronaldo, con un pie fuera del Manchester United

El último baile de Cristiano Ronaldo en el Manchester United está a punto de terminar de la peor forma posible. El equipo inglés inició este viernes los procedimientos para hacer frente a la entrevista en la que el portugués cargó contra toda la estructura del United y estos incluyen la posible rescisión de contrato del que una vez fue el jugador más importante del equipo.

Así lo asegura la prensa inglesa, que explica que el United ha buscado asesoramiento legal para rescindir el contrato de un jugador que ha pasado de escuchar en Old Trafford el “¡Viva Ronaldo!” a atacar a prácticamente todo el club. Solo ha salvado a los aficionados, de los que ha dicho que “siempre tienen razón”. Del resto, no queda títere con cabeza. Directiva, compañeros y entrenadores. Todos han sufrido la furia de un Cristiano Ronaldo incapaz de aceptar que a sus 37 años ya no es tan determinante como hace cuatro años, cuando ganó la Liga de Campeones por última vez. Lea aquí: Messi y Cristiano: a la caza de varios récords en el Mundial

“No quiero ser arrogante y decir que soy el mismo jugador que cuando tenía 20 años. Por supuesto que no lo soy”, dijo Cristiano en la famosa entrevista con Piers Morgan. Pero aunque diga esto, sus actos reflejan lo contrario. Y van a tener consecuencias, porque los cheques que el ego de Cristiano extiende, ya no los pueden pagar sus goles. Apenas ha anotado tres tantos esta campaña y el United parece haberse hartado de ver a un empleado criticando con esta dureza a la mano que le da de comer.