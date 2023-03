¡Buena esa!: Paradeportistas de Bolívar se abren espacios y son felices

Sí. Son más visibles para el Distrito y el Departamento, que ahora le prestan más atención, lo que anteriormente no ocurría. Lea aquí: ¡Vuelve a la carga!: Real Cartagena quiere seguir en los lugares de arriba

Guzmán es clara en afirmar que: “años anteriores los deportistas con discapacidad no recibían apoyos económicos por sus logros, actualmente sus logros son tenidos en cuenta y de forma equitativa, lo cual ha permitido cambiar la calidad de vida de muchos de ellos”.

La felicidad de Wendy

Wendy Recuero, de atletismo T15 (clasificación funcional de discapacidad auditiva para atletismo), nació y se crió en el barrio Henequén, en donde peses a las dificultades ha salido adelante.

“No me esperaba ser deportista, pero un día una persona vio un potencial en mí y eso cambió mi vida. Ahora recibo un apoyo económico de parte de Iderbol y también del Ministerio del Deporte porque soy selección Colombia en atletismo T15”, comenta Wendy.

Recuero está orgullosa de sí misma, ama lo que hace, lo que ha logrado. “Soy diploma sordo olímpico y mi prueba fuerte es en 100 y 200 metros”, agrega.

Su calidad de vida le ha cambiado y eso la hace inmensamente feliz. “Actualmente no estudio porque estoy 100% en el deporte preparándome para los Juegos Paranacionales 2023 y así mantenerme en la Selección Colombia. Ser deportista me permite aportar económicamente a mi familia, gracias a eso he construido mi casa poco a poco y ya vivo mejor”, remata.