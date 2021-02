Buscando captar y formar las

Luisa Fernanda Bermúdez González, hoy cinturón negro y preselección Bolívar y Colombia de taekwondo, ha sido una de las grandes beneficiadas de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del Ider.

“Gracias a los momentos maravillosos que ha pasado en el núcleo de San Fernando, en donde he perfeccionado mis habilidades en el taekwondo. Los logros que he alcanzado son gracias a la Escuela de Iniciación y Formación del Ider”, asegura Luisa, de 17 años, quien asegura que “el deporte me ha ayudado a crecer de manera íntegra como persona”.

El Ider abrió las inscripciones para la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva, en sus cuatro ciclos, entre 6 y 17 años.

El perfeccionamiento deportivo se brinda en este programa para jóvenes que tengan mucho talento y tengan entre 14 y 17 años y que ya hayan terminado la fase de énfasis.

Las diferentes ligas departamentales se verán beneficiadas en el desarrollo deportivo que alcancen sus atletas.