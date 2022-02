¿Para cuándo la cabeza y el bate de la estatua de Abel Leal?

Evaristo, hijo de Abel Leal (q.e.p.d.), no ha podido estar tranquilo durante más de 6 meses: “la estatua en total abandono, que tristeza, Cartagena no tiene gobierno. Cada vez que paso por ahí y veo la estatua del viejo, sin cabeza ni bate, se me rompe el corazón y lloro ”.

Cartagena, ciudad que ama el béisbol, volvió a ser noticia a nivel nacional, pero esta vez no por sus logros deportivos. Lea aquí: El batazo de Abel Leal que marcó al béisbol de Bolívar

En la W Radio, programa con alto índice de audiencia en todo el país, se expuso el caso de la estatua de Abel Leal, una gloria del béisbol, cuyo monumento le hace falta la cabeza y el bate desde hace más de 230 días.

Julio Sánchez Cristo, director del programa, dialogó al aire con Antonio Canchila, corresponsal de W en Cartagena, sobre esta lamentable situación.

“Alguien tendrá que ponerle la cabeza y el bate a esta estatua. Abel Leal le dio muchísimo al béisbol”, comentó Canchila, al tiempo que Sánchez Cristo recalcó con cierto sarcasmo: “Cartagena... imagínense, la estrella del béisbol y la estatua no tiene el bate”.

En el programa alcanzaron insinuar hacer una campaña para lograr que la estatua de Abel Leal tenga la cabeza y el bate lo más rápido posible.

El Universal en reiteradas ocasiones ha sacado notas señalando este hecho, pero a la fecha el Distrito no le ha dado solución alguna.

Leal falleció un 13 de abril de 2019, a las 3:50 de la madrugada, dejando un profundo dolor en los corazones de sus seguidores. Semanas después, el estadio 11 de Noviembre pasó a llamarse Abel Leal Díaz.