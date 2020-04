Campo Elías Teherán Dix, un grande del periodismo deportivo que dejó huella

¿Qué le heredó usted a su padre en el tema profesional?

- La pasión y la disciplina por el trabajo.

¿En el periodismo deportivo cuál fue la principal satisfacción de Campo Elías padre?

- Las peleas de campeonato mundial de los boxeadores colombianos. Eso fue algo que lo disfrutó muchísimo. La época gloriosa del boxeo lo marcó mucho. Estuvo como narrador y periodista en los Mundiales de Fútbol de Estados Unidos 94 y Francia 98.

¿Dos anécdotas que recuerde de su viajo?

- En los Juegos Nacionales de Bucaramanga, narrando béisbol en Barrancabermeja, llegó tarde a la transmisión de un juego de Bolívar y él desde el carro arrancó su transmisión con los line up en un partido imaginario. La otra es que duré casi dos meses para convencerlo que dejara hablar a Thairina Franceschi y a mí los últimos 10 minutos de un noticiero de 4 horas, lo que confirmaba que él sentía como suyo el noticiero.

Lo que más le gustaba narrar a su padre...

-Béisbol, boxeo, baloncesto y fútbol, en su orden. Su narración iba acompañada de chistes, de momentos jocosos y eso le gustaba a la gente.

¿Qué tanta influencia tuvo su papá para que usted terminara metido en los medios?

- Mucha. Gran parte de mi juventud la viví en una emisora y en los escenarios deportivos de Cartagena y Colombia. De niño no pensé en terminar en esto, pero a los 20 años sentí la necesidad de trabajar y el periodismo era la primera opción, mi papá no estuvo de acuerdo, no fue fácil, comencé cargando cables, le metí el hombro a esto y aquí estoy.

Los grandes amigos que hizo su padre en el periodismo a nivel nacional y local...

-Édgar Perea, Paché Andrade, Mike Fajardo y Óscar Rentería. A nivel local: Pedro Valdés, Hegel Ortega, Gustavo Valiente y Joel Pava.