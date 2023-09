‘Canelo’ Álvarez, con buenas sensaciones a un mes de la pelea con Jermell Charlo

A un mes de enfrentarse a Jermell Charlo, Saúl “Canelo” Álvarez dijo el miércoles que tiene buenas sensaciones, especialmente con la muñeca izquierda que se había convertido en su dolor de cabeza en los últimos años. Le puede interesar: Erling Haaland y Aitana Bonmatí ganan premio a mejores jugadores del año de la UEFA

Álvarez fue operado de esa articulación en octubre, poco más de un mes después de vencer a Gennady Golovkin.

En mayo, el mexicano venció a John Ryder en Guadalajara, aunque su muñeca no le inspiraba tanta confianza como ahora.

“Desde la pelea pasada estuvimos entrenando, no fuerte, pero manteniendo en rehabilitación la mano y ahora ya puedo entrenar al 100 por ciento, me siento bastante bien”, dijo ‘Canelo’ en una entrevista con The Associated Pres.