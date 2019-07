Carballo y Pájaro patinan a lo grande y se bañan en oro

Se le quebró la voz, no aguantó la emoción. Salomón Carballo, arjonero de nacimiento, dijo “lo logré, logré, soy campeón del mundo” y de inmediato se le salieron las lágrimas, fue un momento especial, único para él.

Ahí, en el Frente Marítimo, en una pista en la playa, Salomón se colgaba el primer oro con Colombia en el Mundial de Patinaje que se celebra en Barcelona, España, en desarrollo de los World Roller Games.

El arjonero, de 16 años, tomó la bandera y se paseó con orgullo tras ganar la prueba de los 200 metros contra meta en juvenil varones.

“En la mañana no había hecho el mejor tiempo, pero no bajé los brazos, sabía que tenía cómo mejorar eso en la final y gracias a Dios tuve las fuerzas e inteligencia en la pista para correr de buena forma y ganar el oro”, dijo emocionado Carballo, el nuevo rey de la velocidad en esta prueba.

¿Cuándo supo que sería campeón del mundo?

- Esa última curva le entré con todo y eso fue clave, no hice pausa, al contrario fue ahí en donde mi impulsé para rematar de buena forma.

17,887 fue un gran tiempo para su registro...

- Sí. Sabía que había salido muy lanzado y que debía recomponer en la curva y así lo hice.

¿A quién le dedica este oro?

- Le dedico este triunfo a Dios, mi familia en Arjona y al Gobernador Dumek Turbay, quien siempre me ha apoyado y ha creído en mí. Siento muchísima emoción en estos momentos, se dio como lo soñé.

¿Le apunta a más oro?

- Yo estoy listo para dar más, todo se lo dejo a Dios, que sea Él quien disponga de mi accionar en este certamen.

Es la primera vez que se corre este prueba y usted la inauguró a lo grande...

- Sí. Eso quería, esta es una de las pruebas favoritas mías, desde que me levanté declaré que sería un día especial para mí. Al terminar la clasificación quedé de cuarto y cuando llegué al hotel me dije a mí mismo que las finales las enfrentaría con mejor determinación y así fue, Dios me dio ese regale.

Es su primera participación en el Mundial y en la primera salida se convierte en campeón del mundo.... ¿qué siente en estos momentos?

- La voz me tiembla aún, es inevitable que no se me salgan las lágrimas, mi familia es mi motor. A mi padre, que hizo tuvo el esfuerzo económico del mundo por venirme acompañar, muchas gracias. Nunca perdí la fe, aquí está tu hijo Arjona.