Carlos Queiroz: “Esperemos que la inspiración esté con Colombia”

Defensivamente, Queiroz aseguró que se deberá estar muy atento para frenar los ataques de Chile. “No solamente ataca por las bandas también ataca muy bien por el centro, lo acaba de demostrar ante Uruguay. Se necesita controlar nuestras fortalezas y debilidades y saber competir, en saber competir está el arte de ganar”.

Sobre la famosa frase de “equipo ganador no se cambia”, el estratega colombiano dejó entrever que habría algunas variantes. “Eso de que equipo ganador no se cambia es una actitud muy conservadora, pienso que un equipo se debe preparar para diferentes partidos, no te puedes quedar con el que ya se jugó, hay que cambiar, un equipo que tiene la mentalidad ganadora tiene que cambiar siempre, jugar contra Chiles es otro juego”.

El juego se realizará mañana, a las 7:30 de la noche, en el estadio Nacional de Santiago de Chile y podrá verse por el Canal Caracol.