Carrera San Valentín, por el amor y la salud

Todo está listo para la Carrera San Valentín, a realizarse este domingo en Cartagena.

Los participantes se han entrenado a plenitud para llegar lo mejor preparado posible a esta competencia que se realizará en la 6K, 11K Y 15K. Lea aquí: Luis Vergara, el sacerdote que corre con ganas, pasión y fe

Candy Molinares, una economista profesional, afirma que está lista para salir a competir. “Yo soy fiel a la carrera San Valentín desde su primera versión, esta vez me animé a participar en la de 15 kilómetros, estoy emocionada y con mucha expectativa, esta es una carrera que que inspira, me gusta muchísimo porque es la oportunidad de competir en familia”.

Calixto Salcedo, publicista de profesión, agrega que: “me gusta la organización que ha existido siempre, quiero hacer un buen tiempo, el recorrido en el Viaducto del Manglar es excelente, plano, con buen ambiente. Me he preparado bien, gracias al apoyo de una fundación que me ha ayudado a tener un mejor rendimiento. También estaré en los 15 kilómetros”.

Rosse Alvarado, administradora de empresa, también está llena de mucha motivación. “Correr, sentir la brisa, observar nuestros manglares y ese amanecer maravilloso son algunas de las cosas que más me motivan para competir en la San Valentín”.

Edwin Torres Padrón, periodista de El Universal, opinó que: “todas las mañanas me levanto bien temprano y hago 12 kilómetros en hora y 10 minutos. Estoy listo para intentar bajar el tiempo y dar la pelea en la 15K”.

En la 6K se podrán observar a parejas y niños desde los cuatro años compitiendo.

El sitio de salida y llegada será el Viaducto del Gran Manglar. A las 5:45 de la mañana saldrá la 15k, cinco minutos después lo hará la 11K y a las 5:55 a.m. lo hará la 6K.

Las categorías son: 18-39 años y 40 años en adelante en mujeres y varones. Se podrá competir en parejas, por eso es considerada la carrera del amor.

Los patrocinadores del evento son: 2 George, Mutual Ser, Colegio Británico, Centro Comercial Caribe Plaza, Comfenalco, Bodytech, Bioracer, Puerta de Las Américas, Forz Sport, Ruta Costera, Sportline, Surtigás, Carlos Quiroz, Brisas de Mokana, Pastas Buena Mesa y Atzi.