Cartagenera gana beca del Comité Olímpico Internacional

“Los beneficiarios en este programa desempeñaremos un papel activo asesorando al COI y al movimiento Olímpico en general sobre temas específicos. También recibiremos aprendizaje en línea, la tutoría y experiencia práctica que nos permitirá desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para convertirnos en líderes efectivos y agentes de cambio social a través del deporte”, explicó.

De esta forma, esta cartagenera se convierte en la primera colombiana que logra este reconocimiento y por eso ella en su cuenta de instagram indicó: “quiero agradecer al Comité por apoyar mi pasión por los deportes como una herramienta para el cambio social y económico en Colombia. A todas las personas que de una u otra forma han creído en este proyecto. A mi mamá, a los patrocinadores, colaboradores, colegas y fieles Krizolianos y Krizolianas ¡muchísimas gracias! Como siempre he dicho, cada palabra de apoyo, me gusta, compartir, etc., ha sido de gran ayuda para llegar hasta aquí”.