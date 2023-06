Caso Vinicius Jr: no hay excusas para no acabar con el racismo

Este no es el único caso de un jugador negro, ni siquiera el único brasileño, que sufre racismo en el fútbol español. Tampoco el único del Real Madrid, pues los colombianos conocemos del paso frustrado de Fredy Rincón Q.E.P.D. “Me faltó ser blanco”, dijo cuando se le preguntó por qué los propios hinchas merengues lo rechazaron. Entonces, ¿cómo se explica este fenómeno del que hablan amantes y detractores del fútbol por igual? Lea: El racismo que vive hoy Vinicius lo sufrió en peor escala Freddy Rincón

Otros brasileños como Dani Alves y Neymar ya habían atacado a directivos de La Liga por la falta de sanciones cuando les lanzaban bananas desde las tribunas, pero Vinicius fue más allá. Tal vez porque los insultos nunca pararon en su contra, o porque se sintió respaldado al no ser el primero ni el único y ya no tenía nada más que perder. Real Madrid veía de lejos las chances de ser campeón (Barcelona terminó celebrando) y el ambiente en Mestalla no podía ser más tenso porque los locales se jugaban el descenso. Fue expulsado por agredir a un rival (luego le retiraron la tarjeta roja debido a la presión), pero la imagen que quedó de ese partido es la de él protestando al árbitro, a la hinchada local y los jugadores de Valencia.

Poder e influencia en el fútbol

Si no quieres cometer los mismos errores, haz cosas distintas. A partir de ahora, Javier Tebas, presidente de la Liga, la propia organización y por supuesto las aficiones en España están llamadas a hacer mucho más contra el racismo. Ahora sí podemos acusarlos de complicidad si las sanciones se quedan cortas.

Es cierto, si no fuese el Real Madrid, tal vez seguiría todo igual. Ya lo vimos con los colombianos Jefferson Lerma y Yerry Mina cuando acusaron a Iago Aspas, capitán de Celta de Vigo y ex selección española de haber lanzado insultos racistas en pleno partido. También le pasó este año a Mayra Ramírez, delantera de la selección Colombia femenina, que recibió ataques racistas en un partido de la Copa de la Reina entre el Levante y el Alhama. “¡Mono Parrales, comes con las manos o qué, animal!” le gritaron desde las gradas.