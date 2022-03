(Video) César Beleño, ayudando a salvar vidas a través del deporte

Él es un ejemplo de superación, resiliencia, perseverancia y la ratificación de una frase que ha hecho carrera y es verdad: el deporte salva vidas.

César Andrés Beleño De La Hoz, 30 años, es un cartagenero que amó el atletismo desde su infancia y que ese sentimiento por este deporte le ayudó siempre para estar en el camino del bien y no desviarse, como sucede frecuentemente con muchos jóvenes de Olaya Herrera, barrio en el que nació y se crió con grandes necesidades.

A los 5 años, César perdió a su papá. “La guerrilla le quitó la vida a mi viejo y meses después mi mamá falleció de un infarto”, comenta César, quien agrega: “mi vida no ha sido fácil, mis abuelos me criaron con mucho sacrificio. Muchas veces no había ni para comerse las tres comidas del día. Fueron tiempos difíciles, pero gracias a Dios pude salir adelante”.

Vive en Olaya Herrera, sector Rafael Núñez, callejón Pekín. En esa casa, hecha de ladrillos y a la que aún le falta pintura, él se levantó.