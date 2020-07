‘Chicho’ Serna elogia a Wílmar Barrios

“Cuando Barrios llegó a Boca el cuerpo técnico no encontraba la forma de ponerlo. La primera vez entró frente a Temperley quince minutos y la rompió. El segundo partido fue titular y la figura del equipo. Ahí no lo pudieron sacar más. Ya de su salida, hay que decir que muchos dijeron que se había hecho expulsar en la final contra River en Madrid, pero hay que tener en cuenta que ningún jugador quiere perder una final. Habría que decir que el cuerpo técnico armó mal el equipo y hasta el banco de suplentes “, dijo Serna en una entrevista publicada en gol.caracoltv.com.

‘Chicho’, quien jugaba de volante de marca, la misma posición de Wílmar, también se refirió a Jorman Campuzano, uno de los colombianos en el actual Boca.

“Tengo que decir que un día estaba viendo un partido Palmeiras vs. Boca en Brasil de Copa Libertadores y un dirigente se me acercó a pedirme que le recomendará un volante. Le dije que tenía que ir a buscar a Campuzano porque en cualquier momento se les iba a ir Wilmar Barrios. Cuando vi a Campuzano me di cuenta que era un jugador distinto. Un día lo vi en una tienda, lo saludé y le dije que él iba a ser jugador de Boca. Se sorprendió, pero vea que ahí anda en el club y con buen rendimiento”, agregó el exfutbolista, quien también vistió la camiseta de la Selección Colombia.

‘Chicho’ estuvo en la época de oro de Boca Junior junto a sus compatriotas Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba. Ganaron Copa Libertadores y Copa Intercontinental de Clubes.