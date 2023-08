Christian Horner y su anécdota con Juan Pablo Montoya

“Mi corazón y mi cerebro no están en armonía aquí, no puedo hacerlo, no importa cuánto lo quiera”, se dijo a sí mismo Christian Horner, quien sin embargo no renunció al mundo de la competición, sino que más bien reenfocó sus aspiraciones para no desligarse de los circuitos, pasando a convertirse en director de equipo en la misma estructura Arden de cara a la temporada siguiente: “Y solo una semana después, los pilotos jóvenes estaban probando para mi equipo”, recuerda el team principal de F1, que ya fue capaz de mostrar su dotes en la gestión desde el muro en estos años iniciales:

“En ese entonces teníamos 12 o 13 personas y se trataba de trabajar por un objetivo común. Poco a poco pude moldear el equipo para que ganáramos títulos consecutivos entre 2002 y 2004”, dispone Christian Horner para finalizar, quien descubrió junto a Juan Pablo Montoya que no lo suyo no era tanto pilotar el monoplaza, como dirigir a la estructura como jefe de equipo. Coincidencias del destino, ahora es el hijo de Juan Pablo Montoya, Sebastián, el que milita en la estructura de Red Bull como miembro de su academia de pilotos, dentro del equipo HiTech de Fórmula 3.