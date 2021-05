Así están las clasificaciones tras la primera etapa de montaña del Giro

El estadounidense Joseph Dombrowski neutralizó el miércoles al resto del pelotón de fuga para ganar la cuarta etapa de del Giro de Italia, su primera victoria en una de las grandes vueltas del ciclismo.

La ronda italiana también estrenó a un nuevo dueño de la casaca rosada, con el local Alessandro De Marchi al frente de la clasificación general.

Dombrowski, corredor del equipo UAE Team Emirates, atacó en el primer final de montaña de la carrera de este año, superando por 12 segundos a De Marchi. (Joe Dombrowski gana en la primera jornada con montaña del Giro de Italia).

Fue el primer triunfo profesional de Dombrowski, de 29 años, fuera de Estados Unidos.

“Ha sido un día duro, no estaba seguro de si la escapada iba a llegar, pero cuando vi que teníamos una ventaja de 6 y 7 minutos sobre el pelotón empecé a creer”, dijo Dombrowski. “En el último kilómetro de la subida me sentía bien, así que decidí abrir hueco y me fue bien”.

Otro italiano, Filippo Fiorelli, entró tercero, 27 segundos detrás de Dombrowski al término de un recorrido bajo lluvia y viento por los Apeninos entre Piacenza y Sestola.

De Marchi le quitó la ‘maglia rosa’ a Filippo Ganna, quien había liderado el Giro tras ganar la contrarreloj que puso en marcha la carrera el sábado. El veterano corredor de 34 años mantiene un margen de 22 segundos sobre Dombrowski y de 42 segundos sobre el belga Louis Vervaeke en la general.