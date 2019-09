José Serpa: “Aspiramos a 5 oros en los Juegos Nacionales”

José Serpa es un ganador. Con un palmarés voluminoso y un amor ciego por Villanueva, Cartagena y Bolívar.

En Villanueva vivió los mejores días de su niñez con sus viejos y sus hermanos. Se acuerda también la primera bicicleta que le regaló su papá Antonio, quien ha sido su guía.

“Creo que ahí me enamoré del ciclismo”, recuerda Serpa, quien es un ciclista consagrado a su familia.

En Cartagena se hizo como ciclista en los Juegos Interbarrios en los que protagonizó verdaderos duelos con José David Puello.

Nació en Sampués, pero fue bautizado en Corozal (Sucre). Esa es la verdad de Serpa, de quien en su momento se dijo era oriundo de Cartagena. Dios le dio la oportunidad de consagrarse en Europa y enarbolar la bandera de Colombia en muchas Vueltas, Tours y Clásicas.

Este año corre su cuarto Clásico RCN Andina con la ilusión de ganar su primera etapa. Es el segundo del equipo antioqueño GW Shimano. El ‘capo’ es el paisa Juan Pablo Suárez, quien fue campeón del Clásico en el 2017.

¿Cuántos Clásicos?

-He corrido cuatro con este e igual número de Vueltas a Colombia.

Serpa por poco le dice adiós a la carrera. Un perro se atravesó y se fue al pavimento.

¿Cómo fue esa caída?

-No vi el perro, me salió de pronto y como iba a 70 por hora bajando no pude esquivarlo. Por fortuna solo tengo raspaduras en los brazos y en las piernas. Ese es el ciclismo.

Su carrera fue brillante en Europa, ¿cómo la define?

-Excelente. Muy pocos han hecho lo que yo hice. Corrí siete Giros de Italia, tres Tour de Francia y una Vuelta a España. Y todos los terminé. Fui noveno en el Giro del 2009. Y 21 en el Tour del el 2013. También representé a Colombia en tres Mundiales de Ciclismo.

¿Cómo va la preparación para los Juegos Nacionales?

-Súper bien. Tenemos que llegar en excelentes condiciones para pelear las medallas de oro.

¿Cuál es el presupuesto del equipo en los Juegos?

-Yo tengo como presupuesto, que ganemos dos de oro en la ruta y tres en la pista. Sí se puede y vamos a trabajar duro para lograrlo.

¿Cómo se califica en este deporte?

- Soy un ciclista completo, que va muy bien en el terreno llano, tanto en montaña como en el descenso.

¿Qué significa ‘Cochise’ Rodríguez para el ciclismo colombiano?

- ‘Cochise’ abrió el camino a muchos de nosotros, él fue el primero que estuvo en Europa y desde ese entonces se comenzó a escuchar el nombre de Colombia afuera del país en este deporte.

¿Un consejo para quienes se inician en el ciclismo?

- Que se tracen metas, se fijen sueños y que tengan constancia y disciplina para conseguir lo que quieren.