Einer Rubio: “Hoy he notado más confianza, seguiré intentándolo”

“Intentamos entrar en la fuga con varios del equipo, y aunque en mi caso no se ha podido entrar teníamos a Héctor Carretero ahí bien situado. En la última subida se han ido formando ataques y he visto la oportunidad para marcharme siguiendo la arrancada de De Gendt”, señaló.

En su debut en una prueba grande, Einer Rubio ha empezado a notar aspectos positivos después de 5 etapas disputadas.

“He notado más confianza en el pelotón y he tenido piernas, tuve mejores sensaciones después de unos días en los que me había costado un poco más y no me terminaba de encontrar del todo bien”, dijo.

El ciclista boyacense lamentó no haber podido disputar la victoria de etapa. Finalmente entró en el puesto 38 a 3.52 del ganador, el italiano Filippo Ganna.

“Faltó un poco para poder seguir ese ataque final de Ganna, pero, como digo, ya vamos encontrando mejores sensaciones y tomando esa confianza en uno mismo. Vamos a seguir intentándolo. Voluntad no falta y seguro que lo probaremos en estos días que vienen”, aseguró.