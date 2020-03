El aislamiento del equipo Colombia Tierra de Atletas

La primera gira del naciente equipo ciclístico Colombia Tierra de Atletas por Europa tuvo que cancelarse ante el rápido avance del coronavirus por ese continente.

Este 2020 pintaba para ser un buen año para el equipo, que debutaba en el calendario UCI tras la unión del Coldeportes Zenú, Coldeportes Strongman y el GW Shimano con la participación de corredores como Darwin Atapuma, Nelson Soto (ambos de experiencia en Europa), Óscar Quiroz (excampeón nacional de ruta), entre otros.

Sin embargo, la coyuntura mundial producida por la emergencia de salud con el coronavirus obligó a la escuadra nacional a volver al país después de dos carreras en Croacia (Trofeos Umag y Porec) con la ilusión en espera y directo al aislamiento preventivo que sugirió el Gobierno Nacional.

Luis Alfredo Cely, el entrenador de este nuevo sueño que apoya el Ministerio del Deporte, habló en exclusiva sobre lo que fue la experiencia en el ‘viejo continente’ y ahora en un hotel de Bogotá aislados.

¿Cuáles eran la expectativas del equipo antes de viajar a Europa?

-Poder darle la oportunidad a los muchachos de correr en el viejo continente, donde hay un nivel grande para ellos. Queríamos hacer grandes carreras como la Vuelta a Asturias, el Tour de Flandes. Teníamos mucha ilusión con esta gira.

Ahora en aislamiento, ¿cómo están viviendo estos días en Bogotá?

-No muchas personas lo saben, pero todo el equipo está en el mismo lugar. Decidimos no enviar a los muchachos a las casas porque llegamos de Francia en un avión en el que venían más de 200 personas, allá hay demasiados casos y no sabíamos si con los que viajábamos estaban contagiados o no. Nos dio temor, habían algunos que debían ir a Nariño, Boyacá, Antioquia, Tolima.

¿Cómo se están entrenando los corredores?

-Al segundo día que llegamos no hicimos nada, descansamos, pero ahora hemos iniciado con una hora y media de ejercicio en el hotel, estamos haciendo crossfit en el pasillo todos los días. Hemos estado fortaleciendo, haciendo activación muscular, un trabajo físico con tiempo y repeticiones. Ya llevamos tres días y así seguiremos hasta el día 14 de abril cuando regresemos a nuestras casas.

¿Cuáles han sido las grandes complicaciones del equipo por el coronavirus?

-Muchas. Perdimos la ida a Europa. Siempre hubo una inversión en tiquetes, en los hoteles, en las penalidades para regresar, pero el equipo tiene un gran respaldo del Ministerio del Deporte para soportar este tipo de cosas.