Equipo de Rigo, preocupado por situación de los ciclistas colombianos

Sin embargo, en el Education First, equipo de Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez, se encendieron las alarmas por la posibilidad de que los escarabajos no puedan realizar el viaje.

El director del EF, Juan Manuel Gárate, habló con el portal Biciclismo y explicó que la situación no es fácil para los colombianos ni los estadounidenses, pues la Unión Europea prohibió el ingreso de vuelos desde Latinoamérica y Estados Unidos porque no se han logrado controlar la pandemia en esos lugares.

“Lo de los colombianos, lo veo mal, muy mal, porque he sido un poco el encargado de tramitar este vuelo humanitario que tenían para el 19 de julio y el que ha estado en contacto con la Federación Colombiana y con los ciclistas de allí. Me parecía una buena idea, creo que como país se lo habían currado, pero es algo que yo ya adelanté a mis compañeros de equipo: que cuando se empezaran a levantar las restricciones y acabáramos con el confinamiento, a ver si en los países en los que se iba a competir iban a aceptar la llegada de gente de otros países que no has tenido controlados, simplemente porque tengas autorizada una competición”, explicó Gárate.

“Por nuestro bien, ojalá puedan venir. Certificando que esta gente viene bien, pero sería una pena muy grande que no pudieran estar ni norteamericanos, ni americanos en las competiciones de Europa”, añadió el director del EF.

Ante la posibilidad de que no puedan contar con los colombianos ni sus corredores de otros países, Gárate ironizó: “Que nos volvamos a afeitar las piernas... si tenemos en Colombia a tres ciclistas y la central del equipo con corredores como Rigoberto Urán, Dani Martínez y Sergio Higuita, al ecuatoriano Caicedo, que está en la misma situación; los estadounidenses con Van Garderen, Craddock... son la columna central del Tour. Estamos fastidiados”.