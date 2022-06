Ganador de etapa en la Vuelta a Colombia se estrelló con su esposa en la meta

Por lo húmedo del terreno, debido a que la carrera se disputó bajo la lluvia, Chía no alcanzó a frenar a tiempo y chocó con su esposa Claudia Roncancio, quien tomaba unas fotos en el lugar de llegada.

Las imágenes de televisión mostraron a Roncancio en el piso, junto a Chía que rodó unos metros por el piso. Roncancio debió recibir atención médica, pero, aparentemente, no resultó lesionada.

“Quise frenar, pero la bicicleta no me respondió. Así como fue ella, pudo haber sido otra persona. Gracias a Dios no perdió la conciencia nunca, la están revisando y más que todo fue el susto”, dijo Chía en declaraciones a Win Sports.