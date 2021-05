Remco Evenepoel se retira del Giro tras su caída en la etapa 17

Horas después, Evenepoel, de 21 años, debutante en una grande y decimonoveno en la general a casi media hora del líder (Egan Bernal) tras un Giro accidentado, recibió la noticia de que tenía que retirarse.

“Al final fue un choque que no debería haber sucedido, no sé qué sucedió delante de mí, pero llegué a la esquina y vi a algunos tipos en el suelo y no tuve ninguna posibilidad de evitar un choque. Por ahora no hay nada roto, pero tengo muchas contusiones. No tiene mucho sentido seguir con este dolor. Así que vuelvo a Bélgica y me hago unas tomografías computarizadas”, dijo.

“Por supuesto que es triste dejar la carrera, mi primera gran vuelta demasiado pronto. Pero al final fue una experiencia agradable y espero volver algún día. Les deseo lo mejor a todos mis compañeros de Deceuninck - Quick-Step para las etapas restantes”, culminó.