Landa: “Hay que aspirar al máximo, aunque otros están más fuertes”

“Pasé muy mala noche, pero así es el Tour, no perdona”, dijo el ciclista español, que también sufrió una caída el primer día que le dañó las costillas.

“Termino contento la primera semana. El primer día me caí y me hice daño de verdad, luego perdí tiempo en los abanicos y hemos sabido darle la vuelta a la situación, estoy contento”, aseguró.

“En la etapa de hoy me he encontrado bien, era un final que me gustaba y tenía mucho respeto, hemos sacado una diferencia que es muy buena”, afirmó.

Landa comentó que la etapa de este domingo dejó ver a los más fuertes del pelotón, entre los que destacan Roglic y el colombiano Egan Bernal, defensor del título.

“Se dudaba si Bernal estaba bien o no y ha demostrado que está muy bien. Roglic y Pogacar son los más fuertes de este Tour”, analizó Landa.

Sobre el joven esloveno, que se impuso en la etapa, Landa aseguró que “es muy explosivo y cuesta mucho salir a su rueda”, pero confió en que “con el paso de las etapas esa explosividad vaya un poco a menos”.